LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.46% שינוי מחיר (7D) -0.61% שינוי מחיר (7D) -0.61%

LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUCKYSLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUCKYSLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUCKYSLP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) מידע שוק

שווי שוק $ 61.70K$ 61.70K $ 61.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.54K$ 72.54K $ 72.54K אספקת מחזור 604.69B 604.69B 604.69B אספקה כוללת 711,000,000,000.0 711,000,000,000.0 711,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LuckysLeprecoin הוא $ 61.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUCKYSLP הוא 604.69B, עם היצע כולל של 711000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.54K.