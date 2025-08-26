LOUDER (LOUDER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00278081 $ 0.00278081 $ 0.00278081 24 שעות נמוך $ 0.00285295 $ 0.00285295 $ 0.00285295 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00278081$ 0.00278081 $ 0.00278081 גבוה 24 שעות $ 0.00285295$ 0.00285295 $ 0.00285295 שיא כל הזמנים $ 0.00970701$ 0.00970701 $ 0.00970701 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -1.44% שינוי מחיר (7D) +5.03% שינוי מחיר (7D) +5.03%

LOUDER (LOUDER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00280447. במהלך 24 השעות האחרונות, LOUDER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00278081 לבין שיא של $ 0.00285295, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOUDERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00970701, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOUDER השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LOUDER (LOUDER) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 557.54K$ 557.54K $ 557.54K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LOUDER הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOUDER הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 557.54K.