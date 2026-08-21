LONGCAT מחיר היום

מחיר LONGCAT (LONGCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 57.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LONGCAT ל USD הוא $ 0 לכל LONGCAT.

LONGCAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 159,034, עם היצע במחזור של 824.69M LONGCAT. ב‑24 השעות האחרונות, LONGCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LONGCAT נע ב -10.94% בשעה האחרונה ו +272.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 121.75K.

LONGCAT (LONGCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 159.03K$ 159.03K $ 159.03K נפח (24 שעות) $ 121.75K$ 121.75K $ 121.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 158.77K$ 158.77K $ 158.77K אספקת מחזור 824.69M 824.69M 824.69M אספקה כוללת 823,342,232.387074 823,342,232.387074 823,342,232.387074

שווי השוק הנוכחי של LONGCAT הוא $ 159.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 121.75K. ההיצע במחזור של LONGCAT הוא 824.69M, עם היצע כולל של 823342232.387074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.77K.