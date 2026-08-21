Long מחיר היום

מחיר Long (LONG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LONG ל USD הוא $ 0 לכל LONG.

Long כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 169,962, עם היצע במחזור של 786.78B LONG. ב‑24 השעות האחרונות, LONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LONG נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -5.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Long (LONG) מידע שוק

שווי שוק $ 169.96K$ 169.96K $ 169.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.96K$ 169.96K $ 169.96K אספקת מחזור 786.78B 786.78B 786.78B אספקה כוללת 786,781,641,511.5447 786,781,641,511.5447 786,781,641,511.5447

שווי השוק הנוכחי של Long הוא $ 169.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LONG הוא 786.78B, עם היצע כולל של 786781641511.5447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.96K.