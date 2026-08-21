Lobstar מחיר היום

מחיר Lobstar (LOBSTAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOBSTAR ל USD הוא $ 0 לכל LOBSTAR.

Lobstar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 108,941, עם היצע במחזור של 999.69M LOBSTAR. ב‑24 השעות האחרונות, LOBSTAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01025885, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOBSTAR נע ב +1.89% בשעה האחרונה ו +25.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.15K.

Lobstar (LOBSTAR) מידע שוק

שווי שוק $ 108.94K$ 108.94K $ 108.94K נפח (24 שעות) $ 29.15K$ 29.15K $ 29.15K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 108.94K$ 108.94K $ 108.94K אספקת מחזור 999.69M 999.69M 999.69M אספקה כוללת 999,687,433.422156 999,687,433.422156 999,687,433.422156

שווי השוק הנוכחי של Lobstar הוא $ 108.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.15K. ההיצע במחזור של LOBSTAR הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999687433.422156. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.94K.