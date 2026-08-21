Lit Protocol מחיר היום

מחיר Lit Protocol (LITKEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00461467, עם שינוי של 7.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LITKEY ל USD הוא $ 0.00461467 לכל LITKEY.

Lit Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,022,987, עם היצע במחזור של 220.00M LITKEY. ב‑24 השעות האחרונות, LITKEY סחר בין $ 0.00430863 (נמוך) ל $ 0.00469812 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.213858, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00387589.

ביצועים לטווח קצר, LITKEY נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו +10.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.18K.

Lit Protocol (LITKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M אספקת מחזור 220.00M 220.00M 220.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lit Protocol הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.18K. ההיצע במחזור של LITKEY הוא 220.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.65M.