LIKE מחיר היום

מחיר LIKE (LIKE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIKE ל USD הוא $ 0 לכל LIKE.

LIKE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 251,778, עם היצע במחזור של 395.11M LIKE. ב‑24 השעות האחרונות, LIKE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.041, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LIKE נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -5.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.88K.

LIKE (LIKE) מידע שוק

שווי שוק $ 251.78K$ 251.78K $ 251.78K נפח (24 שעות) $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 318.62K$ 318.62K $ 318.62K אספקת מחזור 395.11M 395.11M 395.11M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LIKE הוא $ 251.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.88K. ההיצע במחזור של LIKE הוא 395.11M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.62K.