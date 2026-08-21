LienFi מחיר היום

מחיר LienFi (LFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LFI ל USD הוא $ 0 לכל LFI.

LienFi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,934,228, עם היצע במחזור של 63.00B LFI. ב‑24 השעות האחרונות, LFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LFI נע ב +0.72% בשעה האחרונה ו +187.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.17M.

LienFi (LFI) מידע שוק

שווי שוק $ 8.93M$ 8.93M $ 8.93M נפח (24 שעות) $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.18M$ 14.18M $ 14.18M אספקת מחזור 63.00B 63.00B 63.00B אספקה כוללת 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של LienFi הוא $ 8.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.17M. ההיצע במחזור של LFI הוא 63.00B, עם היצע כולל של 99999999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.18M.