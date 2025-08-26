עוד על $COOK

$COOK מידע על מחיר

$COOK אתר רשמי

$COOK טוקניומיקה

$COOK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Let Him Cook סֵמֶל

Let Him Cook מחיר ($COOK)

לא רשום

1 $COOK ל USDמחיר חי:

$0.00059226
$0.00059226$0.00059226
-13.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Let Him Cook ($COOK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:05:45 (UTC+8)

Let Him Cook ($COOK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01564695
$ 0.01564695$ 0.01564695

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-13.86%

-0.29%

-0.29%

Let Him Cook ($COOK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $COOK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $COOKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01564695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $COOK השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -13.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Let Him Cook ($COOK) מידע שוק

$ 591.51K
$ 591.51K$ 591.51K

--
----

$ 591.51K
$ 591.51K$ 591.51K

998.73M
998.73M 998.73M

998,730,606.95195
998,730,606.95195 998,730,606.95195

שווי השוק הנוכחי של Let Him Cook הוא $ 591.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $COOK הוא 998.73M, עם היצע כולל של 998730606.95195. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 591.51K.

Let Him Cook ($COOK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Let Him Cookל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLet Him Cook ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLet Him Cook ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Let Him Cookל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.86%
30 ימים$ 0+7.81%
60 ימים$ 0+6.53%
90 ימים$ 0--

מה זהLet Him Cook ($COOK)

Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Let Him Cook ($COOK) משאב

האתר הרשמי

Let Him Cookתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Let Him Cook ($COOK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Let Him Cook ($COOK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Let Him Cook.

בדוק את Let Him Cook תחזית המחיר עכשיו‏!

$COOK למטבעות מקומיים

Let Him Cook ($COOK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Let Him Cook ($COOK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $COOK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Let Him Cook ($COOK)

כמה שווה Let Him Cook ($COOK) היום?
החי $COOKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $COOK ל USD?
המחיר הנוכחי של $COOK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Let Him Cook?
שווי השוק של $COOK הוא $ 591.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $COOK?
ההיצע במחזור של $COOK הוא 998.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $COOK?
‏‏$COOK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01564695 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $COOK?
$COOK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $COOK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $COOK הוא -- USD.
האם $COOK יעלה השנה?
$COOK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $COOK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:05:45 (UTC+8)

Let Him Cook ($COOK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.