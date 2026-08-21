Lester מחיר היום

מחיר Lester (LESTER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LESTER ל USD הוא $ 0 לכל LESTER.

Lester כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,594.34, עם היצע במחזור של 420.69B LESTER. ב‑24 השעות האחרונות, LESTER סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LESTER נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lester (LESTER) מידע שוק

שווי שוק $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lester הוא $ 12.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LESTER הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.59K.