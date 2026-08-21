LADYBUG מחיר היום

מחיר LADYBUG (LADYBUG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LADYBUG ל USD הוא $ 0 לכל LADYBUG.

LADYBUG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 156,830, עם היצע במחזור של 899.47M LADYBUG. ב‑24 השעות האחרונות, LADYBUG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LADYBUG נע ב +1.30% בשעה האחרונה ו +72.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.78K.

LADYBUG (LADYBUG) מידע שוק

שווי שוק $ 156.83K$ 156.83K $ 156.83K נפח (24 שעות) $ 1.78K$ 1.78K $ 1.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 174.27K$ 174.27K $ 174.27K אספקת מחזור 899.47M 899.47M 899.47M אספקה כוללת 999,471,891.011457 999,471,891.011457 999,471,891.011457

שווי השוק הנוכחי של LADYBUG הוא $ 156.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.78K. ההיצע במחזור של LADYBUG הוא 899.47M, עם היצע כולל של 999471891.011457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.27K.