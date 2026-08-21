Kyrrex מחיר היום

מחיר Kyrrex (KRRX) בזמן אמת היום הוא $ 0.055882, עם שינוי של 7.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KRRX ל USD הוא $ 0.055882 לכל KRRX.

Kyrrex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 278,212, עם היצע במחזור של 5.26M KRRX. ב‑24 השעות האחרונות, KRRX סחר בין $ 0.051384 (נמוך) ל $ 0.066281 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.21, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02580513.

ביצועים לטווח קצר, KRRX נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +16.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 484.61K.

Kyrrex (KRRX) מידע שוק

שווי שוק $ 278.21K$ 278.21K $ 278.21K נפח (24 שעות) $ 484.61K$ 484.61K $ 484.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.44M$ 26.44M $ 26.44M אספקת מחזור 5.26M 5.26M 5.26M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kyrrex הוא $ 278.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 484.61K. ההיצע במחזור של KRRX הוא 5.26M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.44M.