Kyros מחיר היום

מחיר Kyros (KYROS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01409253, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KYROS ל USD הוא $ 0.01409253 לכל KYROS.

Kyros כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 324,540, עם היצע במחזור של 23.03M KYROS. ב‑24 השעות האחרונות, KYROS סחר בין $ 0.01325832 (נמוך) ל $ 0.01425813 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.158595, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00927596.

ביצועים לטווח קצר, KYROS נע ב -0.67% בשעה האחרונה ו +12.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.04K.

Kyros (KYROS) מידע שוק

שווי שוק $ 324.54K$ 324.54K $ 324.54K נפח (24 שעות) $ 1.04K$ 1.04K $ 1.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 642.31K$ 642.31K $ 642.31K אספקת מחזור 23.03M 23.03M 23.03M אספקה כוללת 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297

שווי השוק הנוכחי של Kyros הוא $ 324.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.04K. ההיצע במחזור של KYROS הוא 23.03M, עם היצע כולל של 45578880.03552297. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 642.31K.