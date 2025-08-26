KONDUX (KNDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02678474 $ 0.02678474 $ 0.02678474 24 שעות נמוך $ 0.03056497 $ 0.03056497 $ 0.03056497 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02678474$ 0.02678474 $ 0.02678474 גבוה 24 שעות $ 0.03056497$ 0.03056497 $ 0.03056497 שיא כל הזמנים $ 0.187098$ 0.187098 $ 0.187098 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0007596$ 0.0007596 $ 0.0007596 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.17% שינוי מחיר (1D) -10.75% שינוי מחיר (7D) -21.53% שינוי מחיר (7D) -21.53%

KONDUX (KNDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02683069. במהלך 24 השעות האחרונות, KNDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02678474 לבין שיא של $ 0.03056497, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.187098, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0007596.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNDX השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -10.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KONDUX (KNDX) מידע שוק

שווי שוק $ 14.69M$ 14.69M $ 14.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.29M$ 25.29M $ 25.29M אספקת מחזור 547.92M 547.92M 547.92M אספקה כוללת 943,410,209.0 943,410,209.0 943,410,209.0

שווי השוק הנוכחי של KONDUX הוא $ 14.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNDX הוא 547.92M, עם היצע כולל של 943410209.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.29M.