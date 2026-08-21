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מחיר Knight Core בזמן אמת היום הוא 0 USD.KNIGHT שווי השוק הוא 695,412 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר KNIGHT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Knight Core בזמן אמת היום הוא 0 USD.KNIGHT שווי השוק הוא 695,412 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר KNIGHT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Knight Core מחיר (KNIGHT)

לא רשום

1 KNIGHT ל USDמחיר חי:

$0.00071582
$0.00071582$0.00071582
-0.06%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Knight Core (KNIGHT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:37:52 (UTC+8)

Knight Core מחיר היום

מחיר Knight Core (KNIGHT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KNIGHT ל USD הוא $ 0 לכל KNIGHT.

Knight Core כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 695,412, עם היצע במחזור של 960.69M KNIGHT. ב‑24 השעות האחרונות, KNIGHT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00142108, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KNIGHT נע ב +2.34% בשעה האחרונה ו +6.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 105.37K.

Knight Core (KNIGHT) מידע שוק

$ 695.41K
$ 695.41K$ 695.41K

$ 105.37K
$ 105.37K$ 105.37K

$ 695.41K
$ 695.41K$ 695.41K

960.69M
960.69M 960.69M

960,693,273.945392
960,693,273.945392 960,693,273.945392

שווי השוק הנוכחי של Knight Core הוא $ 695.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 105.37K. ההיצע במחזור של KNIGHT הוא 960.69M, עם היצע כולל של 960693273.945392. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 695.41K.

Knight Core היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142108
$ 0.00142108$ 0.00142108

$ 0
$ 0$ 0

+2.34%

-7.70%

+6.82%

+6.82%

Knight Core (KNIGHT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Knight Coreל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKnight Core ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKnight Core ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Knight Coreל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.70%
30 ימים$ 0+199.42%
60 ימים$ 0+341.76%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור Knight Core

Knight Core (KNIGHT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KNIGHT הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Knight Core (KNIGHT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Knight Core עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Knight Core תגיע ב 2026–2027? בקר בדף KNIGHT תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Knight Core תחזית מחיר.

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Knight Core (KNIGHT) משאב

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:37:52 (UTC+8)

Knight Core (KNIGHT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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