Knight Core מחיר היום

מחיר Knight Core (KNIGHT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KNIGHT ל USD הוא $ 0 לכל KNIGHT.

Knight Core כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 695,412, עם היצע במחזור של 960.69M KNIGHT. ב‑24 השעות האחרונות, KNIGHT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00142108, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KNIGHT נע ב +2.34% בשעה האחרונה ו +6.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 105.37K.

Knight Core (KNIGHT) מידע שוק

שווי שוק $ 695.41K$ 695.41K $ 695.41K נפח (24 שעות) $ 105.37K$ 105.37K $ 105.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 695.41K$ 695.41K $ 695.41K אספקת מחזור 960.69M 960.69M 960.69M אספקה כוללת 960,693,273.945392 960,693,273.945392 960,693,273.945392

שווי השוק הנוכחי של Knight Core הוא $ 695.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 105.37K. ההיצע במחזור של KNIGHT הוא 960.69M, עם היצע כולל של 960693273.945392. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 695.41K.