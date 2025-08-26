KittyMineCoin מחיר (KMC)
-0.77%
+53.37%
+74.81%
+74.81%
KittyMineCoin (KMC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00159192, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KMC השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, +53.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+74.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של KittyMineCoin הוא $ 108.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KMC הוא 988.50M, עם היצע כולל של 996594021.866112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.58K.
במהלך היום, השינוי במחיר של KittyMineCoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKittyMineCoin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKittyMineCoin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KittyMineCoinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+53.37%
|30 ימים
|$ 0
|+80.41%
|60 ימים
|$ 0
|+96.29%
|90 ימים
|$ 0
|--
Just like Bitcoin, $KMC is a layer-1 digital currency but has been implemented through a shared chat log common in many modern video games. $KMC simply uses a syntax specific to the Minecraft chat log for retrieving transactions and blocks that players hash. Implementation of this system in other games is very easy. As KMCoin runs currently, it consumes only 1Mb of RAM, generating trivial energy cost. The program itself is only half a megabyte and can run endlessly on any PC capable of running Java 8 and Minecraft for 146 years, given it can store 1Tb of information on the drive after this 146 year period. It has been designed so players may utilize a new method that packs away the ledger before the file becomes too large, for a fast sync time. The base algorithm itself generates a consensus hash from all of the core mechanisms that store the information and keep the sync time fast. For example, once one million players have been added to an in-game layer-1, KMCoin driven ledger, the max download size for a sync between blocks (30sec) would be roughly 330Mb, yielding a fast sync time. Furthermore, players do not have to download the entire ledger, as the previous information is sufficient for encompassing the immutability of the entire chain. KMCoin is a new approach to creating in-game wealth at the discretion of a community opposed to a central operator. The system ensures all players own their private information and does not break any game End User License Agreements. It is robust, fast and portable to other games with a chat log, given a syntax for retrieving blocks within this log is possible.It's the first ever utilizable blockchain in a video where you get rewarded by the ability to mine tokens by completing tasks in a videogame.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה KittyMineCoin (KMC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KittyMineCoin (KMC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KittyMineCoin.
בדוק את KittyMineCoin תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של KittyMineCoin (KMC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KMC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.