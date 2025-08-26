KittyMineCoin (KMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00159192 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.77% שינוי מחיר (1D) +53.37% שינוי מחיר (7D) +74.81%

KittyMineCoin (KMC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00159192, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KMC השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, +53.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+74.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KittyMineCoin (KMC) מידע שוק

שווי שוק $ 108.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.58K אספקת מחזור 988.50M אספקה כוללת 996,594,021.866112

שווי השוק הנוכחי של KittyMineCoin הוא $ 108.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KMC הוא 988.50M, עם היצע כולל של 996594021.866112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.58K.