Kitty AI מחיר היום

מחיר Kitty AI (KITTY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KITTY ל USD הוא $ 0 לכל KITTY.

Kitty AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,380, עם היצע במחזור של 994.69M KITTY. ב‑24 השעות האחרונות, KITTY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00490551, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KITTY נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו +18.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kitty AI (KITTY) מידע שוק

שווי שוק $ 82.38K$ 82.38K $ 82.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.38K$ 82.38K $ 82.38K אספקת מחזור 994.69M 994.69M 994.69M אספקה כוללת 994,685,833.0 994,685,833.0 994,685,833.0

שווי השוק הנוכחי של Kitty AI הוא $ 82.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KITTY הוא 994.69M, עם היצע כולל של 994685833.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.38K.