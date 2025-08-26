KITNET TOKEN (KITNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -2.82% שינוי מחיר (7D) -3.29% שינוי מחיר (7D) -3.29%

KITNET TOKEN (KITNET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KITNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KITNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KITNET השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -2.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KITNET TOKEN (KITNET) מידע שוק

שווי שוק $ 78.08K$ 78.08K $ 78.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 348.51K$ 348.51K $ 348.51K אספקת מחזור 202.12M 202.12M 202.12M אספקה כוללת 902,117,279.1336346 902,117,279.1336346 902,117,279.1336346

שווי השוק הנוכחי של KITNET TOKEN הוא $ 78.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KITNET הוא 202.12M, עם היצע כולל של 902117279.1336346. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 348.51K.