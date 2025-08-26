עוד על KITNET

KITNET TOKEN מחיר (KITNET)

1 KITNET ל USDמחיר חי:

$0.00038633
$0.00038633$0.00038633
-2.80%1D
KITNET TOKEN (KITNET) טבלת מחירים חיה
KITNET TOKEN (KITNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-2.82%

-3.29%

-3.29%

KITNET TOKEN (KITNET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KITNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KITNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KITNET השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -2.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים.

KITNET TOKEN (KITNET) מידע שוק

$ 78.08K
$ 78.08K$ 78.08K

--
----

$ 348.51K
$ 348.51K$ 348.51K

202.12M
202.12M 202.12M

902,117,279.1336346
902,117,279.1336346 902,117,279.1336346

שווי השוק הנוכחי של KITNET TOKEN הוא $ 78.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KITNET הוא 202.12M, עם היצע כולל של 902117279.1336346. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 348.51K.

KITNET TOKEN (KITNET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KITNET TOKENל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKITNET TOKEN ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKITNET TOKEN ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KITNET TOKENל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.82%
30 ימים$ 0-6.69%
60 ימים$ 0-21.41%
90 ימים$ 0--

מה זהKITNET TOKEN (KITNET)

Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.

KITNET TOKEN (KITNET) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

KITNET TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KITNET TOKEN (KITNET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KITNET TOKEN (KITNET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את KITNET TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

KITNET למטבעות מקומיים

KITNET TOKEN (KITNET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KITNET TOKEN (KITNET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KITNET TOKEN (KITNET)

כמה שווה KITNET TOKEN (KITNET) היום?
החי KITNETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KITNET ל USD?
המחיר הנוכחי של KITNET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KITNET TOKEN?
שווי השוק של KITNET הוא $ 78.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KITNET?
ההיצע במחזור של KITNET הוא 202.12M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KITNET?
‏‏KITNET השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KITNET?
KITNET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KITNET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KITNET הוא -- USD.
האם KITNET יעלה השנה?
KITNET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KITNET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
KITNET TOKEN (KITNET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.