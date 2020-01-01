KITNET TOKEN (KITNET) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי KITNET TOKEN (KITNET), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
KITNET TOKEN (KITNET) מידע

Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro.

Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization.

In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.

https://www.kitnettoken.com.br
https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf

KITNET TOKEN (KITNET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KITNET TOKEN (KITNET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
ההיצע הכולל:
אספקה במחזור:
FDV (שווי מדולל מלא):
שיא כל הזמנים:
שפל כל הזמנים:
מחיר נוכחי:
KITNET TOKEN (KITNET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של KITNET TOKEN (KITNET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של KITNET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות KITNETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את KITNETטוקניומיקה, חקרו אתKITNETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.