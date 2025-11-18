KEY מחיר היום

מחיר KEY (KEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.02022559, עם שינוי של 13.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KEY ל USD הוא $ 0.02022559 לכל KEY.

KEY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,961,735, עם היצע במחזור של 97.00M KEY. ב‑24 השעות האחרונות, KEY סחר בין $ 0.02013457 (נמוך) ל $ 0.02339676 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.226519, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02013457.

ביצועים לטווח קצר, KEY נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו -40.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KEY (KEY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M אספקת מחזור 97.00M 97.00M 97.00M אספקה כוללת 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KEY הוא $ 1.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEY הוא 97.00M, עם היצע כולל של 97000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.96M.