Keep3rV1 מחיר היום

מחיר Keep3rV1 (KP3R) בזמן אמת היום הוא $ 0.963224, עם שינוי של 6.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KP3R ל USD הוא $ 0.963224 לכל KP3R.

Keep3rV1 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 466,967, עם היצע במחזור של 481.91K KP3R. ב‑24 השעות האחרונות, KP3R סחר בין $ 0.900663 (נמוך) ל $ 0.969714 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,995.53, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.489641.

ביצועים לטווח קצר, KP3R נע ב +2.13% בשעה האחרונה ו +27.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 208.64.

Keep3rV1 (KP3R) מידע שוק

שווי שוק $ 466.97K$ 466.97K $ 466.97K נפח (24 שעות) $ 208.64$ 208.64 $ 208.64 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 466.97K$ 466.97K $ 466.97K אספקת מחזור 481.91K 481.91K 481.91K אספקה כוללת 481,913.5082523857 481,913.5082523857 481,913.5082523857

שווי השוק הנוכחי של Keep3rV1 הוא $ 466.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 208.64. ההיצע במחזור של KP3R הוא 481.91K, עם היצע כולל של 481913.5082523857. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 466.97K.