KDR (KDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01106723 גבוה 24 שעות $ 0.01230258 שיא כל הזמנים $ 0.389192 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00669518 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.01% שינוי מחיר (1D) -8.55% שינוי מחיר (7D) -28.04%

KDR (KDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01115147. במהלך 24 השעות האחרונות, KDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01106723 לבין שיא של $ 0.01230258, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.389192, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00669518.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KDR השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -8.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KDR (KDR) מידע שוק

שווי שוק $ 168.60K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M אספקת מחזור 15.10M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KDR הוא $ 168.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KDR הוא 15.10M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.