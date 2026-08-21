Karrat מחיר היום

מחיר Karrat (KARRAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00253929, עם שינוי של 1.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KARRAT ל USD הוא $ 0.00253929 לכל KARRAT.

Karrat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,220,738, עם היצע במחזור של 874.58M KARRAT. ב‑24 השעות האחרונות, KARRAT סחר בין $ 0.00232095 (נמוך) ל $ 0.00255952 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.26, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00215009.

ביצועים לטווח קצר, KARRAT נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו +6.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 98.68K.

Karrat (KARRAT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M נפח (24 שעות) $ 98.68K$ 98.68K $ 98.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M אספקת מחזור 874.58M 874.58M 874.58M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Karrat הוא $ 2.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 98.68K. ההיצע במחזור של KARRAT הוא 874.58M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.54M.