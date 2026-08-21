Karate Combat מחיר היום

מחיר Karate Combat (KARATE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KARATE ל USD הוא $ 0 לכל KARATE.

Karate Combat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,271,620, עם היצע במחזור של 66.65B KARATE. ב‑24 השעות האחרונות, KARATE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00653664, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KARATE נע ב -1.13% בשעה האחרונה ו +11.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Karate Combat (KARATE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M אספקת מחזור 66.65B 66.65B 66.65B אספקה כוללת 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Karate Combat הוא $ 1.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KARATE הוא 66.65B, עם היצע כולל של 110000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.