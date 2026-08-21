Kadena מחיר היום

מחיר Kadena (KDA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00489663, עם שינוי של 3.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KDA ל USD הוא $ 0.00489663 לכל KDA.

Kadena כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,657,051, עם היצע במחזור של 338.59M KDA. ב‑24 השעות האחרונות, KDA סחר בין $ 0.00464683 (נמוך) ל $ 0.00496003 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 27.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0033634.

ביצועים לטווח קצר, KDA נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו +4.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.00K.

Kadena (KDA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M נפח (24 שעות) $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M אספקת מחזור 338.59M 338.59M 338.59M אספקה כוללת 338,586,083.5196 338,586,083.5196 338,586,083.5196

שווי השוק הנוכחי של Kadena הוא $ 1.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.00K. ההיצע במחזור של KDA הוא 338.59M, עם היצע כולל של 338586083.5196. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.