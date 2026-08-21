קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםBTCלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
מחיר JupUSD בזמן אמת היום הוא 0.99994 USD.JUPUSD שווי השוק הוא 48,425,298 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר JUPUSD ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר JupUSD בזמן אמת היום הוא 0.99994 USD.JUPUSD שווי השוק הוא 48,425,298 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר JUPUSD ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

עוד על JUPUSD

JUPUSD מידע על מחיר

מה זה JUPUSD

JUPUSD אתר רשמי

JUPUSD טוקניומיקה

JUPUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

JupUSD סֵמֶל

JupUSD מחיר (JUPUSD)

לא רשום

1 JUPUSD ל USDמחיר חי:

$0.999919
$0.999919$0.999919
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
JupUSD (JUPUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:25:55 (UTC+8)

JupUSD מחיר היום

מחיר JupUSD (JUPUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.99994, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUPUSD ל USD הוא $ 0.99994 לכל JUPUSD.

JupUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,425,298, עם היצע במחזור של 48.43M JUPUSD. ב‑24 השעות האחרונות, JUPUSD סחר בין $ 0.999127 (נמוך) ל $ 0.999949 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.023, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.124871.

ביצועים לטווח קצר, JUPUSD נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 36.84M.

JupUSD (JUPUSD) מידע שוק

$ 48.43M
$ 48.43M$ 48.43M

$ 36.84M
$ 36.84M$ 36.84M

$ 48.43M
$ 48.43M$ 48.43M

48.43M
48.43M 48.43M

48,428,272.163931
48,428,272.163931 48,428,272.163931

שווי השוק הנוכחי של JupUSD הוא $ 48.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 36.84M. ההיצע במחזור של JUPUSD הוא 48.43M, עם היצע כולל של 48428272.163931. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.43M.

JupUSD היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.999127
$ 0.999127$ 0.999127
24 שעות נמוך
$ 0.999949
$ 0.999949$ 0.999949
גבוה 24 שעות

$ 0.999127
$ 0.999127$ 0.999127

$ 0.999949
$ 0.999949$ 0.999949

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.124871
$ 0.124871$ 0.124871

+0.01%

+0.08%

+0.11%

+0.11%

JupUSD (JUPUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JupUSDל USDהיה $ +0.00082305.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJupUSD ל USDהיה . $ +7.0014249892.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJupUSD ל USDהיה $ +0.0009840409.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JupUSDל USDהיה $ +0.0000120177348091.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00082305+0.08%
30 ימים$ +7.0014249892+700.18%
60 ימים$ +0.0009840409+0.10%
90 ימים$ +0.0000120177348091+0.00%

תחזית מחיר עבור JupUSD

JupUSD (JUPUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של JUPUSD הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
JupUSD (JUPUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של JupUSD עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר JupUSD תגיע ב 2026–2027? בקר בדף JUPUSD תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על JupUSD תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

JupUSD (JUPUSD) משאב

האתר הרשמי

קטגוריה :

Solana EcosystemStablecoinsUSD Stablecoin

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על JupUSD

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:25:55 (UTC+8)

JupUSD (JUPUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

גלה עוד על JupUSD

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
pump.fun

pump.fun

PUMP
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

Solyai

Solyai

SOLY

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.01702
$0.01702$0.01702

+70.20%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01009
$0.01009$0.01009

+129.31%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.14993
$0.14993$0.14993

+3.60%

Optiview

Optiview

OV

$0.5585
$0.5585$0.5585

+43.20%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

Myros

Myros

MY

$0.010897
$0.010897$0.010897

+358.62%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01009
$0.01009$0.01009

+129.31%

Catecoin

Catecoin

CATE

$0.035752
$0.035752$0.035752

+115.14%

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.01702
$0.01702$0.01702

+70.20%

Optiview

Optiview

OV

$0.5585
$0.5585$0.5585

+43.20%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?