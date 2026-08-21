JupUSD מחיר היום

מחיר JupUSD (JUPUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.99994, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUPUSD ל USD הוא $ 0.99994 לכל JUPUSD.

JupUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,425,298, עם היצע במחזור של 48.43M JUPUSD. ב‑24 השעות האחרונות, JUPUSD סחר בין $ 0.999127 (נמוך) ל $ 0.999949 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.023, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.124871.

ביצועים לטווח קצר, JUPUSD נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 36.84M.

JupUSD (JUPUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 48.43M$ 48.43M $ 48.43M נפח (24 שעות) $ 36.84M$ 36.84M $ 36.84M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.43M$ 48.43M $ 48.43M אספקת מחזור 48.43M 48.43M 48.43M אספקה כוללת 48,428,272.163931 48,428,272.163931 48,428,272.163931

שווי השוק הנוכחי של JupUSD הוא $ 48.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 36.84M. ההיצע במחזור של JUPUSD הוא 48.43M, עם היצע כולל של 48428272.163931. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.43M.