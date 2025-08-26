Joel (JOEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -8.98% שינוי מחיר (7D) +18.10% שינוי מחיר (7D) +18.10%

Joel (JOEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JOEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOEL השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -8.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joel (JOEL) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.69K$ 81.69K $ 81.69K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 3,867,091,298.0 3,867,091,298.0 3,867,091,298.0

שווי השוק הנוכחי של Joel הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOEL הוא 0.00, עם היצע כולל של 3867091298.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.69K.