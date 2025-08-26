Jellyverse (JLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00218656 גבוה 24 שעות $ 0.00243814 שיא כל הזמנים $ 0.134589 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00218656 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -7.65% שינוי מחיר (7D) -26.69%

Jellyverse (JLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00221524. במהלך 24 השעות האחרונות, JLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00218656 לבין שיא של $ 0.00243814, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.134589, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00218656.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JLY השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -7.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jellyverse (JLY) מידע שוק

שווי שוק $ 642.50K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.11M אספקת מחזור 290.02M אספקה כוללת 500,930,888.9898648

שווי השוק הנוכחי של Jellyverse הוא $ 642.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JLY הוא 290.02M, עם היצע כולל של 500930888.9898648. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11M.