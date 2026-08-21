Jellybean מחיר היום

מחיר Jellybean (JELLYBEAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JELLYBEAN ל USD הוא $ 0 לכל JELLYBEAN.

Jellybean כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,772, עם היצע במחזור של 995.77M JELLYBEAN. ב‑24 השעות האחרונות, JELLYBEAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00736511, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JELLYBEAN נע ב -1.81% בשעה האחרונה ו +16.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jellybean (JELLYBEAN) מידע שוק

שווי שוק $ 49.77K$ 49.77K $ 49.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.77K$ 49.77K $ 49.77K אספקת מחזור 995.77M 995.77M 995.77M אספקה כוללת 995,773,345.144162 995,773,345.144162 995,773,345.144162

שווי השוק הנוכחי של Jellybean הוא $ 49.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JELLYBEAN הוא 995.77M, עם היצע כולל של 995773345.144162. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.77K.