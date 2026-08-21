jam cat מחיר היום

מחיר jam cat (JAM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAM ל USD הוא $ 0 לכל JAM.

jam cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 94,180, עם היצע במחזור של 999.27M JAM. ב‑24 השעות האחרונות, JAM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03778961, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JAM נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +33.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

jam cat (JAM) מידע שוק

שווי שוק $ 94.18K$ 94.18K $ 94.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.18K$ 94.18K $ 94.18K אספקת מחזור 999.27M 999.27M 999.27M אספקה כוללת 999,265,533.012958 999,265,533.012958 999,265,533.012958

שווי השוק הנוכחי של jam cat הוא $ 94.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAM הוא 999.27M, עם היצע כולל של 999265533.012958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.18K.