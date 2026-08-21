Ithaca Protocol מחיר היום

מחיר Ithaca Protocol (ITHACA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ITHACA ל USD הוא $ 0 לכל ITHACA.

Ithaca Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 251,096, עם היצע במחזור של 666.86M ITHACA. ב‑24 השעות האחרונות, ITHACA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.116504, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ITHACA נע ב +0.82% בשעה האחרונה ו -5.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 50.83K.

Ithaca Protocol (ITHACA) מידע שוק

שווי שוק $ 251.10K$ 251.10K $ 251.10K נפח (24 שעות) $ 50.83K$ 50.83K $ 50.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 338.88K$ 338.88K $ 338.88K אספקת מחזור 666.86M 666.86M 666.86M אספקה כוללת 899,999,900.0 899,999,900.0 899,999,900.0

שווי השוק הנוכחי של Ithaca Protocol הוא $ 251.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.83K. ההיצע במחזור של ITHACA הוא 666.86M, עם היצע כולל של 899999900.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 338.88K.