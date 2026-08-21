isometric מחיר היום

מחיר isometric (ISO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISO ל USD הוא $ 0 לכל ISO.

isometric כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 143,473, עם היצע במחזור של 999.93M ISO. ב‑24 השעות האחרונות, ISO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ISO נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +3.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.02K.

isometric (ISO) מידע שוק

שווי שוק $ 143.47K$ 143.47K $ 143.47K נפח (24 שעות) $ 1.02K$ 1.02K $ 1.02K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.47K$ 143.47K $ 143.47K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,927,466.973695 999,927,466.973695 999,927,466.973695

שווי השוק הנוכחי של isometric הוא $ 143.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.02K. ההיצע במחזור של ISO הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999927466.973695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.47K.