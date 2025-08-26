INT OS (INTOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01628669$ 0.01628669 $ 0.01628669 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.63% שינוי מחיר (1D) -9.10% שינוי מחיר (7D) +1.21% שינוי מחיר (7D) +1.21%

INT OS (INTOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, INTOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INTOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01628669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INTOS השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -9.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INT OS (INTOS) מידע שוק

שווי שוק $ 893.65K$ 893.65K $ 893.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 2.80B 2.80B 2.80B אספקה כוללת 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של INT OS הוא $ 893.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INTOS הוא 2.80B, עם היצע כולל של 3500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.