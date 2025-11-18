InsurAce מחיר היום

מחיר InsurAce (INSUR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00225769, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INSUR ל USD הוא $ 0.00225769 לכל INSUR.

InsurAce כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 155,528, עם היצע במחזור של 68.89M INSUR. ב‑24 השעות האחרונות, INSUR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 15.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00032439.

ביצועים לטווח קצר, INSUR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

InsurAce (INSUR) מידע שוק

שווי שוק $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K אספקת מחזור 68.89M 68.89M 68.89M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של InsurAce הוא $ 155.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INSUR הוא 68.89M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 225.77K.