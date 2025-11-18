Infinite Trading Protocol מחיר היום

מחיר Infinite Trading Protocol (ITP) בזמן אמת היום הוא $ 0.01770483, עם שינוי של 4.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ITP ל USD הוא $ 0.01770483 לכל ITP.

Infinite Trading Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 84,917, עם היצע במחזור של 4.81M ITP. ב‑24 השעות האחרונות, ITP סחר בין $ 0.01728937 (נמוך) ל $ 0.01864842 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02969891, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01241365.

ביצועים לטווח קצר, ITP נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -16.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Infinite Trading Protocol (ITP) מידע שוק

שווי שוק $ 84.92K$ 84.92K $ 84.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M אספקת מחזור 4.81M 4.81M 4.81M אספקה כוללת 660,146,951.911571 660,146,951.911571 660,146,951.911571

שווי השוק הנוכחי של Infinite Trading Protocol הוא $ 84.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITP הוא 4.81M, עם היצע כולל של 660146951.911571. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.65M.