Inferra מחיר היום

מחיר Inferra (INFERRA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 19.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INFERRA ל USD הוא $ 0 לכל INFERRA.

Inferra כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 73,443, עם היצע במחזור של 903.18M INFERRA. ב‑24 השעות האחרונות, INFERRA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, INFERRA נע ב +2.38% בשעה האחרונה ו +50.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Inferra (INFERRA) מידע שוק

שווי שוק $ 73.44K$ 73.44K $ 73.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.31K$ 81.31K $ 81.31K אספקת מחזור 903.18M 903.18M 903.18M אספקה כוללת 999,924,492.193393 999,924,492.193393 999,924,492.193393

שווי השוק הנוכחי של Inferra הוא $ 73.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INFERRA הוא 903.18M, עם היצע כולל של 999924492.193393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.31K.