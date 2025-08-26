Increment Staked FLOW (STFLOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.471938 $ 0.471938 $ 0.471938 24 שעות נמוך $ 0.528422 $ 0.528422 $ 0.528422 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.471938$ 0.471938 $ 0.471938 גבוה 24 שעות $ 0.528422$ 0.528422 $ 0.528422 שיא כל הזמנים $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 המחיר הנמוך ביותר $ 0.369164$ 0.369164 $ 0.369164 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -8.41% שינוי מחיר (7D) -3.34% שינוי מחיר (7D) -3.34%

Increment Staked FLOW (STFLOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.472543. במהלך 24 השעות האחרונות, STFLOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.471938 לבין שיא של $ 0.528422, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STFLOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.369164.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STFLOW השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -8.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Increment Staked FLOW (STFLOW) מידע שוק

שווי שוק $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M אספקת מחזור 5.83M 5.83M 5.83M אספקה כוללת 5,832,024.30500267 5,832,024.30500267 5,832,024.30500267

שווי השוק הנוכחי של Increment Staked FLOW הוא $ 2.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STFLOW הוא 5.83M, עם היצע כולל של 5832024.30500267. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.76M.