עוד על STFLOW

STFLOW מידע על מחיר

STFLOW מסמך לבן

STFLOW אתר רשמי

STFLOW טוקניומיקה

STFLOW תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Increment Staked FLOW סֵמֶל

Increment Staked FLOW מחיר (STFLOW)

לא רשום

1 STFLOW ל USDמחיר חי:

$0.472543
$0.472543$0.472543
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Increment Staked FLOW (STFLOW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:32:34 (UTC+8)

Increment Staked FLOW (STFLOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.471938
$ 0.471938$ 0.471938
24 שעות נמוך
$ 0.528422
$ 0.528422$ 0.528422
גבוה 24 שעות

$ 0.471938
$ 0.471938$ 0.471938

$ 0.528422
$ 0.528422$ 0.528422

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

$ 0.369164
$ 0.369164$ 0.369164

-0.29%

-8.41%

-3.34%

-3.34%

Increment Staked FLOW (STFLOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.472543. במהלך 24 השעות האחרונות, STFLOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.471938 לבין שיא של $ 0.528422, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STFLOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.369164.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STFLOW השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -8.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Increment Staked FLOW (STFLOW) מידע שוק

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

--
----

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

5.83M
5.83M 5.83M

5,832,024.30500267
5,832,024.30500267 5,832,024.30500267

שווי השוק הנוכחי של Increment Staked FLOW הוא $ 2.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STFLOW הוא 5.83M, עם היצע כולל של 5832024.30500267. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.76M.

Increment Staked FLOW (STFLOW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Increment Staked FLOWל USDהיה $ -0.0434240153355158.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIncrement Staked FLOW ל USDהיה . $ -0.0507841017.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIncrement Staked FLOW ל USDהיה $ +0.0801811907.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Increment Staked FLOWל USDהיה $ -0.0300055025988897.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0434240153355158-8.41%
30 ימים$ -0.0507841017-10.74%
60 ימים$ +0.0801811907+16.97%
90 ימים$ -0.0300055025988897-5.97%

מה זהIncrement Staked FLOW (STFLOW)

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Increment Staked FLOW (STFLOW) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Increment Staked FLOWתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Increment Staked FLOW (STFLOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Increment Staked FLOW (STFLOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Increment Staked FLOW.

בדוק את Increment Staked FLOW תחזית המחיר עכשיו‏!

STFLOW למטבעות מקומיים

Increment Staked FLOW (STFLOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Increment Staked FLOW (STFLOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STFLOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Increment Staked FLOW (STFLOW)

כמה שווה Increment Staked FLOW (STFLOW) היום?
החי STFLOWהמחיר ב USD הוא 0.472543 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STFLOW ל USD?
המחיר הנוכחי של STFLOW ל USD הוא $ 0.472543. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Increment Staked FLOW?
שווי השוק של STFLOW הוא $ 2.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STFLOW?
ההיצע במחזור של STFLOW הוא 5.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STFLOW?
‏‏STFLOW השיג מחיר שיא (ATH) של 1.91 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STFLOW?
STFLOW ‏‏רשם מחירATL של 0.369164 USD.
מהו נפח המסחר של STFLOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STFLOW הוא -- USD.
האם STFLOW יעלה השנה?
STFLOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STFLOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:32:34 (UTC+8)

Increment Staked FLOW (STFLOW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.