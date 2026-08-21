Imprnt מחיר היום

מחיר Imprnt (PRNT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00123855, עם שינוי של 0.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRNT ל USD הוא $ 0.00123855 לכל PRNT.

Imprnt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,927, עם היצע במחזור של 50.00M PRNT. ב‑24 השעות האחרונות, PRNT סחר בין $ 0.00121385 (נמוך) ל $ 0.00124483 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.177736, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRNT נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.29.

Imprnt (PRNT) מידע שוק

שווי שוק $ 61.93K$ 61.93K $ 61.93K נפח (24 שעות) $ 22.29$ 22.29 $ 22.29 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.93K$ 61.93K $ 61.93K אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Imprnt הוא $ 61.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.29. ההיצע במחזור של PRNT הוא 50.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.93K.