Ikon מחיר היום

מחיר Ikon (IKON) בזמן אמת היום הוא $ 0.00026649, עם שינוי של 16.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IKON ל USD הוא $ 0.00026649 לכל IKON.

Ikon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 269,662, עם היצע במחזור של 999.90M IKON. ב‑24 השעות האחרונות, IKON סחר בין $ 0.00020473 (נמוך) ל $ 0.00027049 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00098897, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00009409.

ביצועים לטווח קצר, IKON נע ב +5.16% בשעה האחרונה ו +11.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ikon (IKON) מידע שוק

שווי שוק $ 269.66K$ 269.66K $ 269.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 269.66K$ 269.66K $ 269.66K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,895,975.0953307 999,895,975.0953307 999,895,975.0953307

שווי השוק הנוכחי של Ikon הוא $ 269.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IKON הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999895975.0953307. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 269.66K.