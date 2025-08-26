Hypurr Fun (HFUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 16.0 $ 16.0 $ 16.0 24 שעות נמוך $ 17.26 $ 17.26 $ 17.26 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 16.0$ 16.0 $ 16.0 גבוה 24 שעות $ 17.26$ 17.26 $ 17.26 שיא כל הזמנים $ 300.19$ 300.19 $ 300.19 המחיר הנמוך ביותר $ 6.52$ 6.52 $ 6.52 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.33% שינוי מחיר (1D) -5.22% שינוי מחיר (7D) -8.07% שינוי מחיר (7D) -8.07%

Hypurr Fun (HFUN) המחיר בזמן אמת של הוא $16.04. במהלך 24 השעות האחרונות, HFUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.0 לבין שיא של $ 17.26, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HFUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 300.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.52.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HFUN השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -5.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hypurr Fun (HFUN) מידע שוק

שווי שוק $ 15.97M$ 15.97M $ 15.97M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.97M$ 15.97M $ 15.97M אספקת מחזור 996.32K 996.32K 996.32K אספקה כוללת 996,318.29369418 996,318.29369418 996,318.29369418

שווי השוק הנוכחי של Hypurr Fun הוא $ 15.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HFUN הוא 996.32K, עם היצע כולל של 996318.29369418. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.97M.