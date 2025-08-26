עוד על HFUN

Hypurr Fun סֵמֶל

Hypurr Fun מחיר (HFUN)

1 HFUN ל USDמחיר חי:

$16.05
-5.20%1D
Hypurr Fun (HFUN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:22:33 (UTC+8)

Hypurr Fun (HFUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 16.0
24 שעות נמוך
$ 17.26
גבוה 24 שעות

$ 16.0
$ 17.26
$ 300.19
$ 6.52
-1.33%

-5.22%

-8.07%

-8.07%

Hypurr Fun (HFUN) המחיר בזמן אמת של הוא $16.04. במהלך 24 השעות האחרונות, HFUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.0 לבין שיא של $ 17.26, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HFUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 300.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.52.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HFUN השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -5.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hypurr Fun (HFUN) מידע שוק

$ 15.97M
--
$ 15.97M
996.32K
996,318.29369418
שווי השוק הנוכחי של Hypurr Fun הוא $ 15.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HFUN הוא 996.32K, עם היצע כולל של 996318.29369418. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.97M.

Hypurr Fun (HFUN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hypurr Funל USDהיה $ -0.88504296540387.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHypurr Fun ל USDהיה . $ -2.4366011120.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHypurr Fun ל USDהיה $ -7.2968895320.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hypurr Funל USDהיה $ -51.87868917715875.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.88504296540387-5.22%
30 ימים$ -2.4366011120-15.19%
60 ימים$ -7.2968895320-45.49%
90 ימים$ -51.87868917715875-76.38%

מה זהHypurr Fun (HFUN)

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

Hypurr Fun (HFUN) משאב

האתר הרשמי

Hypurr Funתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hypurr Fun (HFUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hypurr Fun (HFUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hypurr Fun.

בדוק את Hypurr Fun תחזית המחיר עכשיו‏!

HFUN למטבעות מקומיים

Hypurr Fun (HFUN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hypurr Fun (HFUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HFUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hypurr Fun (HFUN)

כמה שווה Hypurr Fun (HFUN) היום?
החי HFUNהמחיר ב USD הוא 16.04 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HFUN ל USD?
המחיר הנוכחי של HFUN ל USD הוא $ 16.04. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hypurr Fun?
שווי השוק של HFUN הוא $ 15.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HFUN?
ההיצע במחזור של HFUN הוא 996.32K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HFUN?
‏‏HFUN השיג מחיר שיא (ATH) של 300.19 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HFUN?
HFUN ‏‏רשם מחירATL של 6.52 USD.
מהו נפח המסחר של HFUN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HFUN הוא -- USD.
האם HFUN יעלה השנה?
HFUN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HFUN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Hypurr Fun (HFUN) עדכונים חשובים מהתעשייה

