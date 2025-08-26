Hyperpigmentation ($HYPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01487677 $ 0.01487677 $ 0.01487677 24 שעות נמוך $ 0.01728666 $ 0.01728666 $ 0.01728666 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01487677$ 0.01487677 $ 0.01487677 גבוה 24 שעות $ 0.01728666$ 0.01728666 $ 0.01728666 שיא כל הזמנים $ 0.02977547$ 0.02977547 $ 0.02977547 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00199354$ 0.00199354 $ 0.00199354 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.89% שינוי מחיר (1D) -11.12% שינוי מחיר (7D) -14.47% שינוי מחיר (7D) -14.47%

Hyperpigmentation ($HYPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01524117. במהלך 24 השעות האחרונות, $HYPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01487677 לבין שיא של $ 0.01728666, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HYPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02977547, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00199354.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HYPER השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, -11.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hyperpigmentation ($HYPER) מידע שוק

שווי שוק $ 15.23M$ 15.23M $ 15.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.23M$ 15.23M $ 15.23M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hyperpigmentation הוא $ 15.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HYPER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.23M.