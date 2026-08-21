Nietzschean Penguin מחיר היום

מחיר Nietzschean Penguin (PENGUIN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0010073, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PENGUIN ל ILS הוא ₪ 0.0010073 לכל PENGUIN.

Nietzschean Penguin כרגע מדורג במקום #1317 לפי שווי שוק של ₪ 1.01M, עם היצע במחזור של 999.93M PENGUIN. ב‑24 השעות האחרונות, PENGUIN סחר בין ₪ 0.000893 (נמוך) ל ₪ 0.001062 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.4996975001195098051, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0001108302916880237.

ביצועים לטווח קצר, PENGUIN נע ב -1.68% בשעה האחרונה ו +2.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 67.81K.

Nietzschean Penguin (PENGUIN) מידע שוק

דירוג No.1317 שווי שוק ₪ 1.01M₪ 1.01M ₪ 1.01M נפח (24 שעות) ₪ 67.81K₪ 67.81K ₪ 67.81K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.01M₪ 1.01M ₪ 1.01M אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 999,933,636.006134 999,933,636.006134 999,933,636.006134 שיעור מחזור 99.99% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Nietzschean Penguin הוא ₪ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 67.81K. ההיצע במחזור של PENGUIN הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999933636.006134. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.01M.