Hyper Bull מחיר היום

מחיר Hyper Bull (HBULL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HBULL ל USD הוא $ 0 לכל HBULL.

Hyper Bull כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 895,270, עם היצע במחזור של 1.00B HBULL. ב‑24 השעות האחרונות, HBULL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00565015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HBULL נע ב -0.35% בשעה האחרונה ו +20.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 320.16K.

Hyper Bull (HBULL) מידע שוק

שווי שוק $ 895.27K$ 895.27K $ 895.27K נפח (24 שעות) $ 320.16K$ 320.16K $ 320.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 895.27K$ 895.27K $ 895.27K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hyper Bull הוא $ 895.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 320.16K. ההיצע במחזור של HBULL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 895.27K.