Hunt (HUNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.249029 גבוה 24 שעות $ 0.263461 שיא כל הזמנים $ 1.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.37% שינוי מחיר (1D) -3.51% שינוי מחיר (7D) -3.07%

Hunt (HUNT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.253446. במהלך 24 השעות האחרונות, HUNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.249029 לבין שיא של $ 0.263461, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUNT השתנה ב +1.37% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hunt (HUNT) מידע שוק

שווי שוק $ 50.44M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.44M אספקת מחזור 198.91M אספקה כוללת 198,912,688.0

שווי השוק הנוכחי של Hunt הוא $ 50.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUNT הוא 198.91M, עם היצע כולל של 198912688.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.44M.