HUNDRED מחיר היום

מחיר HUNDRED (HUNDRED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUNDRED ל USD הוא $ 0 לכל HUNDRED.

HUNDRED כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,897,635, עם היצע במחזור של 90.00B HUNDRED. ב‑24 השעות האחרונות, HUNDRED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HUNDRED נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +1.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.29K.

HUNDRED (HUNDRED) מידע שוק

שווי שוק $ 21.90M$ 21.90M $ 21.90M נפח (24 שעות) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.90M$ 21.90M $ 21.90M אספקת מחזור 90.00B 90.00B 90.00B אספקה כוללת 89,999,999,969.50905 89,999,999,969.50905 89,999,999,969.50905

שווי השוק הנוכחי של HUNDRED הוא $ 21.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.29K. ההיצע במחזור של HUNDRED הוא 90.00B, עם היצע כולל של 89999999969.50905. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.90M.