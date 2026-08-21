Hund מחיר היום

מחיר Hund (HUND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUND ל USD הוא $ 0 לכל HUND.

Hund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 107,854, עם היצע במחזור של 399.98M HUND. ב‑24 השעות האחרונות, HUND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02825773, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HUND נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +19.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 135.90.

Hund (HUND) מידע שוק

שווי שוק $ 107.85K$ 107.85K $ 107.85K נפח (24 שעות) $ 135.90$ 135.90 $ 135.90 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 107.85K$ 107.85K $ 107.85K אספקת מחזור 399.98M 399.98M 399.98M אספקה כוללת 399,982,598.9647932 399,982,598.9647932 399,982,598.9647932

שווי השוק הנוכחי של Hund הוא $ 107.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 135.90. ההיצע במחזור של HUND הוא 399.98M, עם היצע כולל של 399982598.9647932. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.85K.