Humanoid Network by Virtuals מחיר היום

מחיר Humanoid Network by Virtuals (HAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAN ל USD הוא $ 0 לכל HAN.

Humanoid Network by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 228,571, עם היצע במחזור של 1.00B HAN. ב‑24 השעות האחרונות, HAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01030078, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HAN נע ב +1.74% בשעה האחרונה ו -1.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.91.

Humanoid Network by Virtuals (HAN) מידע שוק

שווי שוק $ 228.57K$ 228.57K $ 228.57K נפח (24 שעות) $ 5.91$ 5.91 $ 5.91 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 228.57K$ 228.57K $ 228.57K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Humanoid Network by Virtuals הוא $ 228.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.91. ההיצע במחזור של HAN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.57K.