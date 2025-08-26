עוד על HUDI

HUDI מידע על מחיר

HUDI אתר רשמי

HUDI טוקניומיקה

HUDI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Hudi סֵמֶל

Hudi מחיר (HUDI)

לא רשום

1 HUDI ל USDמחיר חי:

$0.073805
$0.073805$0.073805
-6.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hudi (HUDI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:24 (UTC+8)

Hudi (HUDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.074198
$ 0.074198$ 0.074198
24 שעות נמוך
$ 0.07927
$ 0.07927$ 0.07927
גבוה 24 שעות

$ 0.074198
$ 0.074198$ 0.074198

$ 0.07927
$ 0.07927$ 0.07927

$ 4.76
$ 4.76$ 4.76

$ 0.01613198
$ 0.01613198$ 0.01613198

-1.02%

-6.20%

-29.51%

-29.51%

Hudi (HUDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.073805. במהלך 24 השעות האחרונות, HUDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.074198 לבין שיא של $ 0.07927, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01613198.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUDI השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -6.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hudi (HUDI) מידע שוק

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

--
----

$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M

23.21M
23.21M 23.21M

69,420,000.80085
69,420,000.80085 69,420,000.80085

שווי השוק הנוכחי של Hudi הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUDI הוא 23.21M, עם היצע כולל של 69420000.80085. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.16M.

Hudi (HUDI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hudiל USDהיה $ -0.00488078343121879.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHudi ל USDהיה . $ -0.0424507982.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHudi ל USDהיה $ +0.1869507145.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hudiל USDהיה $ +0.049063875201018775.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00488078343121879-6.20%
30 ימים$ -0.0424507982-57.51%
60 ימים$ +0.1869507145+253.30%
90 ימים$ +0.049063875201018775+198.31%

מה זהHudi (HUDI)

HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hudi (HUDI) משאב

האתר הרשמי

Hudiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hudi (HUDI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hudi (HUDI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hudi.

בדוק את Hudi תחזית המחיר עכשיו‏!

HUDI למטבעות מקומיים

Hudi (HUDI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hudi (HUDI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUDI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hudi (HUDI)

כמה שווה Hudi (HUDI) היום?
החי HUDIהמחיר ב USD הוא 0.073805 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HUDI ל USD?
המחיר הנוכחי של HUDI ל USD הוא $ 0.073805. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hudi?
שווי השוק של HUDI הוא $ 1.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HUDI?
ההיצע במחזור של HUDI הוא 23.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUDI?
‏‏HUDI השיג מחיר שיא (ATH) של 4.76 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUDI?
HUDI ‏‏רשם מחירATL של 0.01613198 USD.
מהו נפח המסחר של HUDI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUDI הוא -- USD.
האם HUDI יעלה השנה?
HUDI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUDI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:24 (UTC+8)

Hudi (HUDI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.