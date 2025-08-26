Hudi (HUDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.074198 $ 0.074198 $ 0.074198 24 שעות נמוך $ 0.07927 $ 0.07927 $ 0.07927 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.074198$ 0.074198 $ 0.074198 גבוה 24 שעות $ 0.07927$ 0.07927 $ 0.07927 שיא כל הזמנים $ 4.76$ 4.76 $ 4.76 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01613198$ 0.01613198 $ 0.01613198 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.02% שינוי מחיר (1D) -6.20% שינוי מחיר (7D) -29.51% שינוי מחיר (7D) -29.51%

Hudi (HUDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.073805. במהלך 24 השעות האחרונות, HUDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.074198 לבין שיא של $ 0.07927, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01613198.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUDI השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -6.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hudi (HUDI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M אספקת מחזור 23.21M 23.21M 23.21M אספקה כוללת 69,420,000.80085 69,420,000.80085 69,420,000.80085

שווי השוק הנוכחי של Hudi הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUDI הוא 23.21M, עם היצע כולל של 69420000.80085. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.16M.