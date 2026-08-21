holoride מחיר היום

מחיר holoride (RIDE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIDE ל USD הוא $ 0 לכל RIDE.

holoride כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 132,580, עם היצע במחזור של 879.90M RIDE. ב‑24 השעות האחרונות, RIDE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIDE נע ב +2.61% בשעה האחרונה ו +18.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.70.

holoride (RIDE) מידע שוק

שווי שוק $ 132.58K$ 132.58K $ 132.58K נפח (24 שעות) $ 0.70$ 0.70 $ 0.70 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.65K$ 150.65K $ 150.65K אספקת מחזור 879.90M 879.90M 879.90M אספקה כוללת 999,794,371.0 999,794,371.0 999,794,371.0

שווי השוק הנוכחי של holoride הוא $ 132.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.70. ההיצע במחזור של RIDE הוא 879.90M, עם היצע כולל של 999794371.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.65K.