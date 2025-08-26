עוד על HINAGI

Hinagi סֵמֶל

Hinagi מחיר (HINAGI)

לא רשום

1 HINAGI ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Hinagi (HINAGI) טבלת מחירים חיה
Hinagi (HINAGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.39%

+2.39%

Hinagi (HINAGI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HINAGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HINAGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HINAGI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hinagi (HINAGI) מידע שוק

$ 37.59K
$ 37.59K$ 37.59K

--
----

$ 37.59K
$ 37.59K$ 37.59K

588.80M
588.80M 588.80M

588,800,000.0
588,800,000.0 588,800,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hinagi הוא $ 37.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HINAGI הוא 588.80M, עם היצע כולל של 588800000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.59K.

Hinagi (HINAGI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hinagiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHinagi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHinagi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hinagiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+6.17%
60 ימים$ 0+25.25%
90 ימים$ 0--

מה זהHinagi (HINAGI)

Hinagi so tired of being poor. Hinagi tired and depressed. Hinagi does not know what to do and feels lost. Hinagi was eating watermelon. Hinagi see a book about trading. Hinagi interested and starts looking into it. Hinagi read book about trading. Hinagi is interested as it shows how to make money. Hinagi knows money is freedom. Hinagi joins crypto trading company. Hinagi is working hard on his computer. Hinagi best in company. Hinagi is announced best trader in company. Hinagi only gets basic salary. Hinagi not yet rich. Hinagi does not need human to earn money with trading. Hinagi starts trading crypto himself. Hinagi makes his first 100X in crypto making him milionaire. Hinagi so happy and thankful for this. Hinagi now rich and does not know what to do with it. Hinagi enters his existential crisis. Hinagi goes and does everything. Hinagi even changes his coat color and adapts a new style.

Hinagi (HINAGI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Hinagiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hinagi (HINAGI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hinagi (HINAGI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hinagi.

בדוק את Hinagi תחזית המחיר עכשיו‏!

HINAGI למטבעות מקומיים

Hinagi (HINAGI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hinagi (HINAGI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HINAGI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hinagi (HINAGI)

כמה שווה Hinagi (HINAGI) היום?
החי HINAGIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HINAGI ל USD?
המחיר הנוכחי של HINAGI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hinagi?
שווי השוק של HINAGI הוא $ 37.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HINAGI?
ההיצע במחזור של HINAGI הוא 588.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HINAGI?
‏‏HINAGI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HINAGI?
HINAGI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HINAGI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HINAGI הוא -- USD.
האם HINAGI יעלה השנה?
HINAGI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HINAGI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Hinagi (HINAGI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.