Hinagi (HINAGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.39% שינוי מחיר (7D) +2.39%

Hinagi (HINAGI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HINAGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HINAGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HINAGI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hinagi (HINAGI) מידע שוק

שווי שוק $ 37.59K$ 37.59K $ 37.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.59K$ 37.59K $ 37.59K אספקת מחזור 588.80M 588.80M 588.80M אספקה כוללת 588,800,000.0 588,800,000.0 588,800,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hinagi הוא $ 37.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HINAGI הוא 588.80M, עם היצע כולל של 588800000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.59K.